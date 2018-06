Damaskus (dpa) - Die unbewaffneten UN-Militärbeobachter in Syrien wollen ihre Arbeit in der kommenden Woche wieder aufnehmen. Der Leiter der UN-Mission, General Robert Mood, sagte in Damaskus, die Teams sollten dann wieder in acht Städten dauerhaft präsent sein.

Der Einsatzplan hänge jedoch von der aktuellen Sicherheitslage ab und werde täglich überprüft, fügte er einschränkend hinzu. Die Konfliktparteien rief er auf, ihren Bekenntnissen zu einer Waffenruhe auch Taten folgen zu lassen.

Die UN-Beobachter hatten ihre Operationen wegen der gestiegenen Gefahr am 15. Juni unterbrochen. Ihr Mandat endet am 20. Juli. Mood hatte jedoch am Mittwoch erklärt, er vermute, dass sich die Vereinten Nationen auch über diesen Termin hinaus in Syrien engagieren wollten.

Am Donnerstag zählten Regimegegner landesweit 16 Todesopfer. Die meisten von ihnen sollen bei Angriffen der Regierungstruppen in der Provinz Idlib getötet worden sein.