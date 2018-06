Damaskus/Ankara (dpa) - Die unbewaffneten UN-Militärbeobachter in Syrien wollen ihre Arbeit kommende Woche wieder aufnehmen. Unterdessen zeigt das Regime von Präsident Baschar al-Assad weitere Auflösungserscheinungen.

Angeblich soll sich jetzt sogar Brigadekommandeur Manaf Tlass, ein ehemaliger Vertrauter der Assad-Familie abgesetzt haben.

Der Leiter der UN-Mission, General Robert Mood, sagte am Donnerstag in Damaskus, seine Teams wollten demnächst wieder in acht Städten dauerhaft präsent sein. Der Einsatzplan hänge jedoch von der aktuellen Sicherheitslage ab und werde täglich überprüft, fügte er einschränkend hinzu. Die Konfliktparteien rief er auf, ihren Bekenntnissen zu einer Waffenruhe auch Taten folgen zu lassen.

Die UN-Beobachter hatten ihre Operationen wegen der gestiegenen Gefahr am 15. Juni unterbrochen. Ihr Mandat endet am 20. Juli. Mood hatte jedoch am Mittwoch erklärt, er vermute, dass sich die Vereinten Nationen auch über diesen Termin hinaus in Syrien engagieren wollten.

Ein weiterer syrischer General setzte sich nach Angaben türkischer Medien in die Türkei ab. Er sei der 15. General, der aus Syrien in die Türkei geflüchtet sei. In den vergangenen Tagen sollen Dutzende Soldaten die Grenze überquert haben.

Unklar ist dagegen das Schicksal von Brigadegeneral Manaf Tlass, einem Kommandeur, der vom US-Kongress zum inneren Zirkel des Präsidenten gezählt wird. Aktivisten meldeten, Tlass sei desertiert. Nach Informationen des Nachrichtensenders Al-Arabija soll er in die Türkei geflohen sein.

Hauptmann Amar al-Wawi von der Freien Syrischen Armee (FSA) in der türkischen Grenzprovinz Hatay bestätigte dies zunächst nicht. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Manaf Tlass steht für die FSA auf der Liste der gesuchten Verbrecher.» Manaf Tlass ist der Sohn des früheren Verteidigungsministers Mustafa Tlass. George Sabra, ein führendes Mitglied des oppositionellen Syrischen Nationalrates (SNC) sagte, Tlass sei kürzlich unter Hausarrest gestellt worden, von daher wäre es nicht erstaunlich, wenn er sich abgesetzt hätte.

Am Donnerstag zählten Regimegegner landesweit binnen weniger Stunden 28 Todesopfer. Die meisten von ihnen sollen bei Angriffen der Regierungstruppen in der Provinz Idlib getötet worden sein.

Die Veröffentlichung verstörender Videoaufnahmen heizt den Konflikt zudem weiter an. Der Nachrichtensender Al-Arabija zeigte am Donnerstag ein Video, das seinen Angaben zufolge zeigt, wie eine Mutter einen von Widerstandskämpfern gefangenen mutmaßlichen Milizionär ohrfeigt. Der Mann soll ihren Sohn getötet haben.

Am Vortag hatte eine Aufnahme von einem Mann in Soldatenuniform für Aufregung gesorgt, der einen jungen Gefangenen quält. Bei dem Folteropfer handele es sich um einen Mann aus dem Dorf Kafr Nebl in Idlib, sagte ein Flüchtling, der aus dem gleichen Dorf stammt, der Nachrichtenagentur dpa.

Aktivisten meldeten unterdessen, der Geheimdienst der Luftwaffe habe am Sonntag in Aleppo die mutmaßliche Aktivistin Nura Kanawati verhaftet. Ihrem Vater habe man später gesagt, er solle vergessen, dass seine Tochter jemals existiert habe.

