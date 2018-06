Karlsruhe (dpa) - Einen Tag nach dem Geiseldrama mit fünf Toten in Karlsruhe gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Von einer Auswertung der Spuren am Tatort erhoffen sich die Ermittler Aufschluss zur Herkunft der Waffen des Täters und Antworten auf die Fragen, warum und wann er seine Freundin getötet hat. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau schon vor der Geiselnahme tot war. Klarheit soll eine Obduktion heute in Heidelberg bringen.

