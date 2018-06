Berlin (dpa) - Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags hat dem Bundesverfassungsschutz ein vernichtendes Zeugnis beim Umgang mit Akten ausgestellt.

Der konkrete Grund für die Löschung von sieben Akten zu V-Leuten in der Thüringer Neonazi-Szene blieb aber auch nach der ausführlichen Befragung des darin involvierten ehemaligen Referatsleiters unklar, wie die Obleute am Donnerstag in Berlin mitteilten. Zu diesem Vorgang habe er die Aussage verweigert.

Unionsobmann Clemens Binninger (CDU) sagte, «dass die Art und Weise, wie Akten geführt, gespeichert oder gelöscht werden, eher an eine Lotterie als an ein seriöses Prinzip erinnert». Binninger: «Manche Akten wurden gelöscht, andere blieben 15 Jahre liegen.»

Der Ausschussvorsitzende Sebastian Edathy (SPD) teilte mit, im Bundesamt habe es 2011 eine Aktion gegeben, 15 Jahre alte Akten zu löschen. Verwunderlich sei, dass Ende 2011 - kurz nach dem Auffliegen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) - jüngere Akten gelöscht worden seien. Deutlich sei geworden, «dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht als Hort des Datenschutzes betrachtet werden kann». Man sei dort normalerweise sehr zurückhaltend, sich von Akten zu trennen.

SPD-Obfrau Eva Högl sagte, der Verdacht, dass etwas vertuscht werden sollte, habe nicht ausgeräumt werden können.

Am Mittag begann die Befragung des scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm, von dem sich der Ausschuss weitere Erkenntnisse erhoffte.

