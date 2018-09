Berlin (dpa) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat den scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm aufgefordert, bei seiner Befragung im NSU-Untersuchungsausschuss heute all sein Wissen über die Rolle seiner Behörde auf den Tisch zu legen. Fromm sei einer der Hauptverantwortlichen, die das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden zu verantworten haben, sagte Özdemir der «Rheinischen Post». Gestern hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz Einsicht in Geheimakten gewährt: Die Unterlagen ergaben keine Hinweise darauf, dass der Inlandsgeheimdienst V-Leute in der Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» geführt hat.

