Los Angeles (dpa) - Die amerikanische Schauspielerin Claire Danes (33) erwartet ihr erstes Baby. Das bestätigte ihr Management dem US-Magazin «People».

Die New Yorkerin ist seit fast drei Jahren mit ihrem britischen Kollegen Hugh Dancy (37) verheiratet. Die beiden lernten sich 2007 am Set des Filmdramas «Spuren des Lebens» kennen. Im September 2009 gaben sie sich in Frankreich das Jawort.

Bericht in «People»