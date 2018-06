Los Angeles (dpa) - Knapp einen Monat nach ihrer Hochzeit haben Matthew McConaughey (42) und seine Frau Camila (30) bekanntgegeben, dass ihnen erneut Nachwuchs ins Haus steht. «Camila und ich erwarten unser drittes Kind», schrieb der Hollywoodschauspieler («Killer Joe») bei Twitter.

Zusammen mit seiner brasilianischen Frau hat McConaughey bereits einen Sohn namens Levi, der in wenigen Tagen vier Jahre alt wird, und ein Töchterchen, das Vida heißt und im Januar 2010 zur Welt kam. Bei seiner Hochzeit am 9. Juni in Texas hatte das Paar laut «People.com» angekündigt, dass es auf jeden Fall noch mehr Kinder will.

Twitter-Meldung

Bericht in «People»