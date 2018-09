Bamako (AFP) In der Stadt Gao im Norden Malis ist die Cholera ausgebrochen. Zwei Menschen seien bereits an der Krankheit gestorben, weitere 26 hätten sich infiziert, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Die Krankheit brach demnach im Vorort Wabaria am Niger-Fluss aus. Eine örtliche Nichtregierungsorganisation erklärte, Hilfspersonal nach Wabaria geschickt zu haben. Ein Bewohner berichtete, die regierende Islamistengruppe MUJAO habe die Menschen angewiesen, das Wasser aus dem Fluss nicht zu trinken und nicht darin zu baden, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreite.

