Berlin (dpa) - Mehr als 60 für London nominierte Athleten haben im Rahmen des traditionellen Sommerfestes in Kienbaum Einblicke in ihre Olympia-Vorbereitungen gegeben. Insgesamt bereiten sich fast die Hälfte der 389 deutschen Olympia-Teilnehmer in dem zentralen Trainingscamp östlich von Berlin vor.

«Die Betreuung hier in Kienbaum lässt keine Wünsche offen. Wir haben beste Bedingungen, alle unterstützen uns», meinte Ex-Weltmeister Fabian Hambüchen nach seiner öffentlichen Trainingseinheit in der Turnhalle. «Natürlich liegt Kienbaum ein bisschen abseits, aber reichlich zwei Wochen vor Olympia sollten wir auch keine Nebenschauplätze schaffen», fügte der Hesse hinzu.

Auch die Werfer quälten sich am Donnerstag. Ende Juli wird dann das komplette, 75 Sportler umfassende Leichtathletik-Team Gast im Bundesleistungszentrum sein. «In dieser Trainingsphase stehen Regeneration und teambildende Maßnahmen auf dem Programm. Wir wollen uns als leistungsstarke und mental starke Mannschaft präsentieren», erklärte Thomas Kurschilgen, Sportdirektor im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV).

Derzeit holen sich Athleten aus sieben Sportarten ihren olympischen Feinschliff in Kienbaum, darunter die Kanuten, die in London als besonders chancenreich gelten. «In sieben von zehn Disziplinen haben wir Medaillenchancen», prognostizierte Cheftrainer Reiner Kießler am Donnerstag. Im Einer der Frauen und dem Canadier-Einer über 200 Meter haben sich die Deutschen nicht für London qualifiziert.