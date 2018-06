Kienbaum (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich geht davon aus, dass die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London ihren fünften Platz in der Nationenwertung verteidigen kann. Er hoffe, das Idealziel Platz fünf wie in Peking könne wiederholt werden, erklärte der Minister bei seinem ersten Besuch im Bundesleistungszentrum Kienbaum bei Berlin. Dort bereiten sich viele deutsche Olympia-Teilnehmer auf die Spiele in London vor.

