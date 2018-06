Chaman (AFP) Nach dem Ende der Blockade der NATO-Nachschubrouten durch Pakistan nach Afghanistan haben am Donnerstag die ersten Lastwagen die pakistanisch-afghanische Grenze passiert. Drei mit Mineralwasser für die internationalen Truppen beladene Lkw seien am Grenzposten Chaman in der pakistanischen Provinz Baluchistan abgefertigt worden, sagte ein Zollbeamter. Ein Vertreter der pakistanischen Regierung sagte, zwei der Lkw hätten die Grenze bereits passiert.

