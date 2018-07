New York (dpa) - Während der Feiern zum US-Unabhängigkeitstag ist vor New York eine Yacht gekentert, drei Menschen starben. Nach einem Bericht der «New York Post» war nach den traditionellen Feuerwerken zum 4. Juli eine Zehn-Meter-Yacht im Long Island Sund mit 27 Menschen an Bord gekentert. 24 Menschen konnten aus dem Wasser gerettet werden, drei wurden tot geborgen. Kein Passagier hatte eine Schwimmweste getragen. Augenzeugen berichteten der Zeitung, dass nach einem schönen Sommertag das Wetter plötzlich rauer geworden sei.

