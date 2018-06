Madrid (AFP) Wegen der Rezession und Rekordarbeitslosigkeit machen die Spanier in diesem Sommer nicht einmal Urlaub im eigenen Land. Um 30 Prozent gingen die Buchungen in den spanischen Urlaubsgebieten zurück, die vor allem bei Landsleuten und weniger bei ausländischen Gästen beliebt sind, wie der spanische Hotelverband am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind demnach vor allem Urlaubsregionen im Norden und Landesinneren, aber auch die Kanarischen Inseln und die Balearen. Wegen der unsicheren Lage schreckten die Spanier sogar vor Urlaub im eigenen Land zurück, erklärte Verbandschef Juan Molas.

