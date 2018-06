Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat ein unschätzbares Manuskript aus dem Mittelalter wiedergefunden und vier mutmaßliche Diebe festgenommen. Das als "Calixtino Codex" bekannte Manuskript aus dem 12. Jahrhundert sei in einer Garage nahe dem nordwestspanischen Pilgerort Santiago de Compostela entdeckt worden, teilte das spanische Innenministerium am Mittwoch mit. Der Fund erfolgte demnach einen Tag nach der Festnahme von vier Menschen, die mit dem Verschwinden des Manuskripts vor einem Jahr in Verbindung stehen sollen.

