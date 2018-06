Aachen (SID) - Angeführt von einer starken Anabel Balkenhol (Rosendahl) darf die deutsche Dressur-Equipe beim CHIO in Aachen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung im Mannschaftswettbewerb hoffen. Mit ihrem zwölf Jahre alten Wallach Dablino erzielte die 40-Jährige im Grand Prix gute 75,426 Prozentpunkte und lag damit zur Halbzeit auch in der Einzelwertung in Führung. Mit insgesamt 149,704 Prozentpunkten liegt Deutschland nach zwei von vier Reitern vor Dänemark (142,234) und den Niederlanden (138,724).

Hinter Balkenhol ritt Dorothee Schneider (Framersheim) mit Diva Royal bei ihrem zweiten Teamauftritt in der Soers mit einer überraschend sicheren Vorstellung und 74,277 Prozentpunkten auf den zweiten Platz. Als dritte deutsche Starterin wird am Donnerstag Youngster Kristina Sprehe (Dinklage) mit Desperados starten, ehe zum Abschluss die zweifache deutsche Meisterin Helen Langehanenberg (Havixbeck) ihren Hengst Damon Hill durch das Dressurviereck lenken wird.

Balkenhol strahlte nach ihrem nahezu fehlefreien Aufritt über das ganze Gesicht. Nach der Verletzungspause von Dablino hatte hinter dessen Zustand nämlich ein kleines Fragezeichen gestanden. "Jetzt ist er aber wieder in Form. Es kommt drauf an, auf den Punkt fit zu sein", sagte Balkenhol. Kleinere Schwächen zeigte Dablino bei einer insgesamt harmonischen Vorstellung noch beim Schritt, dafür war die Schlusspiaffe eine seiner besten seit langer Zeit.

Zuvor hatte Schneider dem Team um Bundestrainer Jonny Hilberath einen starken Auftakt beschert. "Das war nicht nur fehlerlos, sondern auch sehr sicher", sagte ein zufriedener Hilberath danach.