Frankfurt/Main (SID) - Schuldbekenntis der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA im Umgang mit der "Causa Erfurt": Im Streit mit der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) hat David Howman, Generaldirektor der in Montreal sitzenden WADA, Fehler in der Aufarbeitung eingestanden. In einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung erklärte Howman, dass sich das entscheidende WADA-Gremium "die falschen Fragen gestellt habe". Am Dienstag hatte sich Howman mit der NADA-Führungsspitze in Frankfurt getroffen. Zudem akzeptierte er den gemeinsamen Wortlaut, dass "die NADA keine Verantwortung für die Pannen in der Kommunikation treffe".

Streitpunkt ist die Blutbehandlung von Athleten durch den Erfurter Medizinier Andreas Franke. Die WADA hatte am 26. April zunächst erklärt, dass die Behandlung am Olympiastützpunkt Erfurt vor 2011 erlaubt gewesen sei und kein Doping dargestellt habe. Am 31. Mai hatte Howman der NADA in einem Brief mitgeteilt, diese Entscheidung sei zurückgenommen, denn die NADA habe zur Klärung des Falles wichtige Informationen nicht an die WADA weitergegeben. Aus seiner Sicht sei die Methode schon vor 2011 verboten gewesen. Die NADA hat Mitte Juni ein Sportschiedsgericht-Verfahren eingeleitet, das sich mit einem Fall für den Zeitraum vor 2011 befasst.

"Wir lernen daraus für den Umgang mit zukünftigen ähnlichen Fällen. Das wichtigste ist jetzt, dass der Arzt, der dieses Verfahren durchgeführt hat, nicht mehr für den Olympiastützpunkt tätig ist", sagte Howman: "Die Athleten sollten auch wissen, dass der falsche Teil des Briefes, der die Auffassung des WADA List Committees wiedergibt, sich nur auf die Behandlungen im Zeitraum vor 2011 bezieht."

Um weitere Komplikationen im Umgang mit den Fällen zu vermeiden, verständigten sich beide Parteien auf eine zukünftig noch engere Zusammenarbeit auf allen Ebenen. "Der konstruktive Dialog mit der WADA ist der richtige Weg zur Aufarbeitung der Vorfälle in Erfurt. Wir werden auch zukünftig gemeinsam im Sinne des sauberen Sports konsequent daran festhalten", sagte NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann.