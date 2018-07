Köln (SID) - Trotz der beiden Niederlagen vergangene Woche gegen 100-m-Weltmeister Yohan Blake glaubt 400-m-Weltrekordler Michael Johnson weiter an Usain Bolt. "Yohan Blake hat gezeigt, dass er seine Chance nutzen kann. Bolt hat nun seinen Herausforderer und weiß, dass er bei Olympia in London nur in Topverfassung gewinnen kann. Ist er fit und gesund und alle anderen auch, wird er immer siegen", sagt der viermalige Olympiasieger (200, 400, 4x400 m) aus den USA.

Johnson, zugleich neunmaliger Weltmeister, warnt jedoch im Interview der Laureus Sports Academy: "Usain muss jetzt sehr gut arbeiten im Training. Dann kann er wie 2008 in Peking gewinnen und über 100 m erneut Weltrekord laufen. Unter 9,5 Sekunden sind möglich, vor allem, wenn er seine Technik überholt und verbessert", sagt der 44-jährige Amerikaner.

Bolt sagte am Donnerstag den geplanten Start beim Diamond League am 20. Juli in Monte Carlo ab. "Nach den Trials in Kingston haben wir ein kleines Problem. Usain muss die Zeit zum Training für London nutzen und kann nicht in Monaco starten", sagte Trainer Glen Mills. Im Duell seiner beiden Stars hatte 100-m-Weltmeister Yohan Blake in 9,75 gegen 9,86 und über 200 m in 19,80 gegenüber 19,83 vor Bolt gesiegt.