Aachen (SID) - Olympia-Aus für Matthias Rath und Wunderpferd Totilas: Der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte 27 Jahre alte Dressurreiter wird nicht an den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August) teilnehmen. Das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung am Donnerstag am Rande des CHIO in Aachen mit.

Nach vorübergehender gesundheitlicher Besserung habe Rath einen Rückfall erlitten. "Die heutige Auswertung seiner Blutwerte lassen auch in absehbarer Zeit keine körperliche Belastung zu. Eine weitere Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und ein möglicher Start in London wären mit einem zu hohen gesundheitlichen Risiko verbunden", sagte Mannschaftsarzt Manfred Giensch.

Rath reagierte enttäuscht. "Es war mein großer Traum, mit diesem einmaligen Pferd und dieser tollen jungen Mannschaft für Deutschland bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen", sagte der Kronberger.

Der Dressurausschuss-Vorsitzender Klaus Roeser erklärte: "Das ist überaus bitter für Matthias und sehr bedauerlich, dass wir ohne dieses Paar zu den Olympischen Spielen fahren müssen. Wir wünschen ihm von Herzen, dass er schnell gesund wird."