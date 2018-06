Reims (SID) - Carsten Schlangen ist am Mittwoch beim Leichtathletik-Meeting in Reims/Frankreich erneut an der Olympianorm gescheitert. Der Berliner, der zwei Jahre nach seinem EM-Silber von Barcelona bei der EM in Helsinki das 1500-m-Finale verpasst hatte, wurde in 3:40,65 Minuten nur Neunter des Rennens. Die Siegerzeit des Kenianers Bethwel Birgen (3:35,24) hätte zur Norm (3:35,50) gereicht.

Schlangen, der Erfurter Sebastian Keiner (800 m) sowie die 1500-m-Läuferinnen Diana Sujew (Potsdam) und Denise Krebs (Wattenscheid) wollen die Norm nun am Freitag im westfälischen Bottrop attackieren. Dort bietet sich die letzte Chance nach der Fristverlängerung (6. Juli) durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Legt man den Maßstab Ariane Friedrich an, die als einzige in Frage kommende deutsche Hochspringerin mit B-Norm (1,92 m) nominiert wurde, würde Schlangen bereits die in 3:35,82 unterbotene B-Norm (3:38,00) reichen. Doch trotz des EM-Silbers 2010 zählt er nicht zu den Ausnahmeerscheinungen, für die Ausnahmelösungen getroffen werden. Auch Hindernisläufer Steffen Uliczka (Kiel/Kronshagen), der sich am Donnerstag noch einmal in Lüttich versuchen wollte, wurde aufgrund der in 8:24,43 klar unterbotenen B-Norm (8:32,0) nicht nominiert, sondern musste die A-Norm von 8:23,10 schaffen.

Anders ist die Situation über 800 m der Männer und 1500 m der Frauen, wo seit Mittwoch Sören Ludolph (Braunschweig/1:44,80) und Cornelia Harrer (Regensburg/4:04,30) mit A-Norm nominiert sind. Hier muss folglich die A-Norm in Bottrop auch von Sebastian Keiner (Erfurt) in 1:45,55 sowie Diana Sujew (Potsdam) und Denise Krebs (Wattenscheid) in 4:05,50 errreicht werden. Es sei denn, man macht das Zugeständnis, dass am Ende die minimal niedrigere internationale A-Norm von 1:45,60 bzw. 4:06,00 reicht. Letztere hat nur Sujew in 4:05,71 bereits unterboten.

In Reims gab es ansonsten durch Martin Günther (LG Frankfurt) mit 2,20 m einen Hochsprung-Sieg, im Stabhochsprung wurde die EM-Vierte Silke Spiegelburg (Hannover) mit 4,60 m Zweite hinter der höhengleichen Kubanerin Yarisley Silva. Vierte mit 4,50 m war Kristina Gadschiew (Zweibrücken), ebenso über 400 m Hürden in 50,14 Sekunden der deutsche Meiser Georg Fleischhauer (Dresdner SC) beim Sieg des Kubaners Osmar Cisnero (48,93). Auf Platz sechs im Hammerwurf landete die EM-Vierte Kathrin Klaas (LG Frankfurt) mit schwachen 67,27 m, Erste war die zweimalige kubanische Olympiazweite Yipsi Moreno (75,59).