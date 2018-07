Panama-Stadt (AFP) Unter Vorgabe wissenschaftlicher Untersuchungen will Südkorea wieder Walfang betreiben. Das Land wolle zu einem späteren Zeitpunkt verkünden, wann und wie viele Wale gejagt werden sollten, erklärte die südkoreanische Delegation am Mittwoch auf dem jährlichen Treffen der Internationalen Walfangkommission (IWC) in Panama-Stadt. Für den Walfang benötige sein Land keine internationale Erlaubnis, betonte der südkoreanische Vertreter Kang Joon Suk angesichts von Kritik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.