Barcelona (SID) - Die Brose Baskets Bamberg bekommen es in der Gruppenphase der Euroleague wie im vergangenen Jahr mit schweren Gegnern zu tun. Der deutsche Basketball-Meister trifft im bedeutendsten Europapokalwettbewerb auf Finalist ZSKA Moskau (Russland), den FC Barcelona (Spanien), Partizan Belgrad (Serbien), Rytas Vilnius (Litauen) und Besiktas Istanbul (Türkei).

"Wir haben wieder eine absolute Hammergruppe erwischt, die einzige Gruppe mit fünf Meistern. Wir werden uns sehr strecken müssen, wenn wir uns in dieser Gruppe dem Ziel der letzten Jahre, unter die letzten 16 zu kommen, stellen wollen", sagte Bambergs Manager Wolfgang Heyder.

Wildcard-Starter Alba Berlin hatte mehr Losglück und trifft in der Gruppe B auf Unicaja Malaga, Maccabi Tel Aviv (Israel), Montepaschi Siena (Italien), Asseco Prokom Gdynia (Polen) und Elan Chalon (Frankreich). Die jeweils besten Vier der vier Sechsergruppen ziehen in die zweite Gruppenphase ein.

Vizemeister ratiopharm Ulm muss sich in der ersten von drei möglichen Qualifikationsrunden gegen UNICS Kasan aus Russland durchsetzen.

Der Triple-Gewinner aus Bamberg tritt in diesem Jahr zum fünften Mal in der Euroleague an. In der vergangenen Saison hatte das Team von Trainer Chris Fleming die Runde der letzten 16 verpasst. Nur bei ihrer ersten Euroleague-Teilnahme 2005/06 hatten die Bamberger den Einzug in die Top-16-Runde geschafft.