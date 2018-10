Berlin (SID) - Der neue Basketball-Bundestrainer Svetislav Pesic startet die Vorbereitungsphase auf die EM-Qualifikation mit einer außergewöhnlich jungen Mannschaft. In Jan-Hendrik Jagla (31) vom Bundesligisten Bayern München steht nur ein Spieler aus der Generation "Ü30" im 20 Spieler umfassenden Aufgebot, das ab 11. Juli einen Lehrgang im Bundesleistungszentrum in Kienbaum bei Berlin absolviert.

Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks steht der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nach der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in London im Vorjahr in diesem Sommer nicht zur Verfügung. Auch NBA-Kollege Chris Kaman wird die Qualifikation für die EM im kommenden Jahr in Slowenien nicht bestreiten. - Der vorläufige Kader im Überblick:

Jan-Hendrik Jagla, Robin Benzing, Philipp Schwethelm, Bastian Doreth (alle Bayern München), Philip Zwiener, Anthony Canty (beide Eisbären Bremerhaven), Per Günther (ratiopharm Ulm), Yassin Idbihi, Heiko Schaffartzik, Lucca Staiger (alle Alba Berlin), Tim Ohlbrecht (Skyliners Frankfurt), Tibor Pleiß (Caja Laboral Vitoria/Spanien), Andreas Seifert (TBB Trier), Karsten Tadda, Maik Zirbes (beide Brose Baskets Bamberg). Freigestellt wegen Teilnahme an der U20-Europameisterschaft: Patrick Heckmann (Boston College/USA), Mathis Mönninghoff (Gonzaga University/USA), Philipp Neumann (Brose Baskets Bamberg), Dennis Schröder, Daniel Theis (beide Phantoms Braunschweig).