Rangun (AFP) In Birma sind mindestens 20 Studentenführer festgenommen worden. Sie seien einen Tag vor einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Niederschlagung von Studentenprotesten vor 50 Jahren festgenommen worden, sagte der Studentenführer Thet Zaw am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Es ist die größte Verhaftungswelle in Birma seit der Auflösung der Militärjunta im März 2011.

