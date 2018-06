Berlin (AFP) Ein Fernseh-Doktor spielt den an seiner gefälschten Dissertation gescheiterten ehemaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU): In der vor dem Drehbeginn stehenden TV-Satire über Guttenberg werde Kai Schumann, bei Sat.1 als Gynäkologe in der Serie "Doctor's Diary" bekannt geworden, die Hauptrolle übernehmen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag. Filmproduzent Nico Hoffmann sagte dem Blatt: "Wir haben für die Rolle knapp 20 Schauspieler gecastet. Aber als Kai Schumann auf die Kamera zuging, wusste ich: Er ist es. Er war fulminant!"

