Wiesbaden (AFP) Die Kirschenernte wird in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich besonders niedrig ausfallen. Die deutschen Obstbauern dürften dieses Jahr insgesamt etwa 40.900 Tonnen Kirschen ernten, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag auf Grundlage einer Ernteschätzung mit. Die Statistiker rechnen demnach mit 26.500 Tonnen Süßkirschen, das wären knapp 20 Prozent weniger als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die Sauerkirschen-Ernte dürfte demnach auf nur noch gut die Hälfte des Zehn-Jahres-Schnitts fallen und 14.400 Tonnen betragen.

