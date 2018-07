Geislingen (AFP) Der US-Finanzinvestor KKR will den Besteck- und Küchengeräte-Hersteller WMF kaufen. Dem bisherigen WMF-Hauptaktionär, der Crystal Capital GmbH, werde KKR 52 Prozent der Stammaktien und rund fünf Prozent der Vorzugsaktien abkaufen, teilte WMF am Freitag in Geislingen mit. Pro Stammaktie werde KKR dabei 47,00 Euro, pro Vorzugsaktie mindestens 31,70 Euro zahlen. Den übrigen WMF-Aktionären wolle KKR zum gleichen Preis Kaufangebote für deren Unternehmenspapiere unterbreiten. Zuvor müssten allerdings noch die zuständigen Kartellbehörden dem Geschäft zustimmen.

