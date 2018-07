Mannheim (AFP) Der seit Mittwochabend nach einem Ruderunfall in Mannheim vermisste 14-Jährige ist tot. Polizeitaucher fanden am Donnerstagabend den Leichnam des Verunglückten "an einer schwer zugänglichen Stelle am Schiffsrumpf" eines Schiffsverbands, mit dem der Junge kollidiert war, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Seitens der Gerichtsmedizin sei der Junge zwar noch nicht identifiziert, "daran, dass es sich um den verunglückten Schüler handelt, besteht jedoch kein Zweifel", teilte die Polizei weiter mit.

