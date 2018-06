Luxemburg (AFP) Eine österreichische Firma darf einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuG) zufolge weder ihr Bier noch andere Getränke "Royal Shakespeare" nennen. Wie die Richter am Freitag in Luxemburg entschieden, würde der Getränkehersteller Jackson International Trading mit der Verwendung der Marke zu Unrecht vom guten Namen der britischen Theatergruppe The Royal Shakespeare Company profitieren. Zu hoch sei die Verwechslungsgefahr angesichts der Namensähnlichkeit.

