Berlin (dpa) - Das Bundesfamilienministerium steht weiter zum Elterngeld. Eine Überprüfung sei momentan nicht geplant, sagte eine Ministeriumssprecherin. Es gebe keinen Grund, das Elterngeld infrage zu stellen, es handele sich nicht um eine Gebärprämie. Unionsfraktionschef Volker Kauder hatte sich in der «Süddeutschen Zeitung» angesichts der sinkenden Geburtenzahlen in Deutschland dafür ausgesprochen, Sinn und Wirkung des Elterngelds in der nächsten Legislaturperiode zu überprüfen.

