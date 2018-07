Duisburg (SID) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg muss in der Vorbereitung auf die kommende Saison vorerst auf Mittelfeldspieler Jürgen Gjasula verzichten. Der 26 Jahre alte Deutsch-Albaner laboriert an einem schweren Virusinfekt und wird am Sonntag nicht mit ins Trainingslager nach Bad Wörishofen fahren. "Unsere Ärzte haben klar diagnostiziert, dass Jürgen derzeit nicht trainieren kann", sagte MSV-Sportdirektor Ivica Grlic: "Seine Gesundheit geht absolut vor."