Köln (SID) - Mittelfeldspieler Sascha Riether vom Fußball-Zweiligisten 1. FC Köln wechselt auf Leihbasis zum Premier-League-Klub FC Fulham. Das gaben die "Geißböcke" am Freitag bekannt. Nach dem einjährigen Leihgeschäft hat der Tabellenneunte der vergangenen Saison aus London eine Kaufoption für den 29-Jährigen.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Fulham FC und auf den englischen Fußball", erklärte Riether, der in der Saison 2011/12 vom VfL Wolfsburg zu den Rheinländern kam und dort 35 Pflichtspiele absolvierte. Insgesamt bestritt er 210 Einsätze in der Bundesliga und lief 81-mal in der 2. Liga auf.