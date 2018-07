Leck (SID) - Last-Minute-Sieg für den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Odense BK führte Rückkehrer Srdjan Lakic die "Wölfe" per Elfmeter in der letzten Minute zum 2:1 (1:0)-Sieg über den Zehnten der vergangenen Saison in der Superliga. Die Dänen egalisierten in Leck in Nordfriesland in der 78. Minute den Führungstreffer von Marcel Schäfer (23.), ehe Lakic den Schlusspunkt für das Team von Trainer Felix Magath setzte. Am Samstag tritt Wolfsburg um 19.30 Uhr gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger Wolfsberger AC an.