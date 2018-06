Leverkusen (SID) - Der dänische Fußball-Nationalspieler Nicolai Jörgensen vom Bundesligisten Bayer Leverkusen kehrt für ein Jahr in seine Heimat zurück. Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen war, wechselt erneut auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2013 zum dänischen Vizemeister FC Kopenhagen.

Über die Modalitäten handelten die beteiligten Klubs Stillschweigen aus. Mit Stürmer Jörgensen, der bei Bayer einen Vertrag bis 2015 besitzt, wollen die Dänen die Qualifikation für die Champions League in Angriff nehmen.

"Nicolai Jörgensen ist ein Spieler mit großem Potenzial, der sich mit entsprechender Spielpraxis noch weiter steigern wird. Diese Ausleihe betrachten wir als gute Möglichkeit, ihn für die Zukunft bei uns besser aufzustellen", sagte Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser.