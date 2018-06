Paris/Moskau (dpa) - Frankreichs Präsident François Hollande hat die internationale Gemeinschaft zum schnellen Handeln aufgefordert, um einen Bürgerkrieg in Syrien noch zu verhindern.

Die bisherige Bilanz des Konflikts mit mehr als 16 000 Toten sei «unerträglich», sagte Hollande bei einem Treffen der Syrien-«Freundesgruppe» in Paris. Mit der Konferenz soll die in sich zerstrittene Opposition gegen Machthaber Baschar al-Assad unterstützt werden.

Hollande appellierte an den UN-Sicherheitsrat, schnell geeignete Maßnahmen für ein Ende der Gewalt zu ergreifen. Der Friedensplan von Sondervermittler Kofi Annan sei dafür weiterhin das «sicherste Mittel». Zugleich forderte er Syriens Präsident Baschar al-Assad zum Machtverzicht auf. «Assad muss gehen. Der Sturz des Regimes Assad ist unvermeidlich.» Hollande sprach sich für die Bildung einer Übergangsregierung aus.

An dem Treffen der «Freundesgruppe» nehmen Vertreter von etwa 100 Staaten und internationalen Organisationen sowie der syrischen Opposition teil. Die beiden UN-Vetomächte Russland und China, die eine Verurteilung Assads bislang verhindern, sind nicht dabei. Zu Ehren der Toten erhoben sich die Teilnehmer zu einer Schweigeminute.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) rief die syrische Opposition auf, sich auf der Grundlage von demokratischen Werten zu einigen. Erneut warb er für eine politische Lösung mit dem Annan-Plan als Grundlage. «Ich sehe in einer militärischen Intervention keinen Lösungsweg», sagte Westerwelle. «Das würde letztlich dazu führen, dass ein Flächenbrand in der Region die Länder in der gesamten Region anzünden würde.»

Unterdessen hat die zerstrittene syrische Opposition nach Angaben des russischen Außenministeriums Termine für neue Gespräche in Moskau bestätigt.

Demnach werden der linke Oppositionelle Michel Kilo und Abdelbaset Seida, der Vorsitzende des Syrischen Nationalrates (SNC), in der russischen Hauptstadt erwartet. Das teilte das Ministerium am Freitag in Moskau nach Angaben der Agentur Interfax mit.

Russland befürwortet eine Übergangsregierung in Damaskus mit Vertretern der Machthaber und der Opposition, um den blutigen Konflikt zu beenden. Am Pariser Treffen der Freundesgruppe Syriens nimmt Russland nicht teil.

Erklärung der Syrien-Aktionsgruppe

Auswärtiges Amt zu Frankreich

Deutsch-französische Zusammenarbeit

Deutsche Botschaft