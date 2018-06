Paris (SID) - Nach den Glanzzeiten der Konkurrenz beim Diamond-League-Meeting in Paris hat Weltrekordler Kenenisa Bekele den Verzicht auf den 5000-m-Start bei Olympia in London erklärt. "Ich war verletzt und will mich bei den Sommerspielen auf die 10.000 m konzentrieren", sagte der 29-Jährige, der als Neunter und fünftbester Äthiopier in 12:55,79 Minuten auch nicht für London qualifiziert gewesen wäre.

Landsmann Dejen Gebremeskel näherte sich als spurtgewaltiger Sieger dem Weltrekord in 12:46,81 Minuten bis auf 9,46 Sekunden, dahinter hagelte es Glanzzeiten: Erstmals blieben im selben Rennen sechs Läufer unter 12:50 Minuten, elf unter 13 Minuten.