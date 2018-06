Paris (SID) - Fünf Tage nach Silber, Bronze und Rang vier bei der EM von Helsinki enttäuschten die deutschen Stabhochspringer in Paris. Beim siebten Diamond League-Meeting der Saison war Björn Otto (Uerdingen-Dormagen) als Dritter mit 5,62 m erneut bester Deutscher, als Vierter folgte wie bei der EM Malte Mohr (Wattenscheid). Während er wenigstens 5,52 m schaffte, war dies als Anfangshöhe zu hoch für den EM-Dritten Raphael Holzdeppe (Zweibrücken). Sieger wurde wie bei der EM der Franzose Renaud Lavillenie (5,77).

Für den Höhepunkt des Abends mit fünf Jahres-Weltbestmarken sorgten die 5000-m-Läufer. Der Äthiopier Dejen Gebremeskel näherte sich dem Weltrekord seines Landsmanns Kenenisa Bekele in 12:46,81 Minuten bis auf 9,46 Sekunden, dahinter hagelte es Glanzzeiten: Sechs Läufer blieben erstmals unter 12:50 Sekunden im gleichen Rennen, elf unter 13 Minuten. Als Zweiter lag Hagos Gebrhiwet (ebenfalls Äthiopien) in 12:47,53 nur knapp zurück und schlug in Isaiah Koech (12:48,64) den besten Kenianer.

Für weitere Jahres-Weltbestmarken sorgten Kenias Weltrekordler David Rudisha, der in 1:41,54 Minuten seinem 800-m-Weltrekord wieder näher rückte, der WM-Zweite Javier Culson (Puerto Rico) über 400 m Hürden in 47,78 Sekunden beim Sieg über den britischen Weltmeister David Greene (47,84), über 1500 m Mariam Alaoui Selsouli (Marokko) in 3:56,15 Minuten vor der türkischen Europameisterin Asli Cakir Alptekin (3:56,62) und Sally Person (Australien) in hochklassigen 12,40 Sekunden über 100 m Hürden.

In Abwesenheit der jamaikanischen Stars Usain Bolt und Yohan Blake gewann Ex-Weltmeister Tyson Gay in 9,99 Sekunden den 100-m-Lauf vor Justin Gatlin (beide USA//1003,), der vor seiner Dopingsperre in in 9,77 Weltrekordler, 2004 in Athen Olympiasieger und 2005 in Helsinki Weltmeister gewesen war.

Gute 49,77 lief über 400 m Botswanas Ex-Weltmeisterin Amantle Montsho. Über 3000 m Hindernis erzielte Paul Kipsiele Koch erneut starke 8:00,57 Minuten.

Schwache Leistungen boten zum Auftakt die Werfer. Kroatiens Diskus-Europameisterin Sandra Perkovic unterlag mit 61,46 m Australiens Olympiasiegerin Dani Samuels (61,81). Im Kugelstoßen reichten dem kanadischen WM-Zweiten Dylan Armstrong 20,54 m zum Sieg. Im Speerwurf bot der Ukrainer Alexander Pjatuizia am Ende noch gute 85,67 m.