Schaboksary (SID) - Starke russische Konkurrenz für Deutschlands Werferstars: Bei den nationalen Meisterschaften in Schaboksary übertraf Weltmeisterin Tatjana Lysenko mit Landesrekordweite von 78,51 m die Saisonbestmarke von Weltrekordlerin Betty Heidler. Zuvor hatte die frühere Diskus-Europameisterin Darja Pischtschalnikowa die Jahres-Weltbestleistung der WM- und EM-Zweiten Nadine Müller (Halle/68,89) geknackt. Die ehemalige Dopingsünderin (Probenmanipulation) schleuderte die Scheibe auf 70,60 m und übertraf damit als erste Frau seit 1999 wieder die 70-m-Marke.

Für hochkarätige Jahres-Weltbestmarken sorgten auch Hochspringer Iwan Uchow mit 2,39 m beim Sieg über Andrej Silnow (2,37) und Alexander Schustow (2,35) sowie über 400 m in 49,16 Antonina Kriwoschapka vor Julia Guschtschina (49,28) und Tatjana Firowa (49,72).

Zu Ende gingen die Titelkämpfe mit dem 1500-m-Sieg von Jekaterina Kostezkaja. Die Freundin des australischen Stabhochsprung-Olympiasiegers Steven Hooker setzte sich in 3:59,49 Minuten durch gegen Jekaterina Martinowa (3:59,49). Auf Rang fünf in der Welt über 200 m verbesserte sich als schnellste Europäerin Staffel-Olympiasiegerin Alexandra Fjedoriwa in 22,19 Sekunden.

Für Jahres-Weltbestleistungen hatten zuvor auch 400-m-Hürdenläuferin Natalja Antjuch in 53,40 Sekunden und Hochspringerin Anna Tschitscherowa mit 2,03 m gesorgt.