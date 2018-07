München/Berlin (dpa) - Till Lindemann (49), Frontmann der Rockband Rammstein, liebt die Ruhe. «Ich hasse Lärm. Ich hasse Geschwätz», zitierte das «Süddeutsche Zeitung Magazin» vom Freitag den Sänger vieler brachialer Songs.

«Ich setze mich dem aus, das ist dann der reine Masochismus». Rammstein ist viel auf Tour im Ausland und gilt als deutscher Exportschlager. Doch wirklich gern ist Lindemann in der Natur. «Alles Gute in meinem Kopf entsteht auf dem Land. Ich hab eine Wohnung in Berlin, aber manchmal zieht Berlin mich runter. Also lebe ich viel in meinem Dorf, oben, zwischen Schwerin und Wismar.» Seine Mutter lebe dort. «Ich angle. Ich jage. Ich starre auf den See. Ich schlafe nachts im Wald und horche. Ich höre in die Natur. Sagenhaft, was du nachts im Wald hörst. Das ist unbeschreiblich schön.»

«SZ»-Magazin