München (dpa) - Der Luftverkehr über Bayern läuft nach einem Systemausfall bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) und dem Stopp aller Starts in München langsam wieder an. Dies teilten DFS und der Flughafen München am Freitagnachmittag übereinstimmend mit.

«Seit 14.55 Uhr läuft das System stabil, so dass der Flugverkehr sich nach und nach wieder normalisiert», teilte die DFS mit. Die Beeinträchtigungen dürften sich aber noch bis in den Abend hinziehen, wie ein Sprecher des Flughafens in München betonte.

Zu dem Systemausfall war es gegen 13.00 Uhr gekommen. Zeitweise konnte am Flughafen München kein einziges Flugzeug mehr starten, nur einzelne Maschinen landeten. Der Flughafen empfahl allen Fluggästen, sich über die Internetseiten des Airports, den Videotext des Bayerischen Fernsehens oder bei ihren Fluggesellschaften über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren.