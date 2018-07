Hohenstein-Ernstthal (SID) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese aus Berkheim hat zum Auftakt des WM-Wochenendes am Sachsenring noch nicht überzeugen können. Im freien Training der Moto3-Klasse am Freitag fuhr der 22 Jahre alte WM-Zweite mit seiner KTM in 1:29,322 Minuten auf Rang sieben und war damit 0,661 Sekunden langsamer als WM-Spitzenreiter Maverick Viñales (FTR), der am Freitag schnellster Mann im Feld war. In der Gesamtwertung liegt der Spanier vor dem 8. WM-Lauf am Sonntag (14.30 Uhr/Sport1) sieben Punkte vor Cortese.

"Natürlich wollten wir gleich schnell fahren, aber besonders wichtig war erstmal, ein gutes Setup für das Rennen zu finden", sagte Cortese. "Ich mache mir keinen Kopf wegen Platz sieben. Mit einer guten Runde ist man wieder vorne mit dabei."

Zweitschnellster Deutscher beim Training zum Heim-Grand-Prix war Toni Finsterbusch aus Krostitz (Honda) mit einem beachtlichen 14. Platz. Marcel Schrötter (Vilgersthofen) wurde mit seiner Mahindra 16., Jonas Folger (Schwindegg/Ioda/24.) sowie die Wildcard-Starter Luca Grünwald (Waldkraiburg/Honda/25.) und Kevin Hanus (Nürnberg/Honda/33.) belegten hintere Plätze.