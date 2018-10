Karachi (AFP) Nach dem Ende der Blockade der NATO-Nachschubrouten durchsuchen die pakistanischen Zollbehörden nun jeden Lastwagen für die internationalen Truppen in Afghanistan nach Waffen und Munition. Bisher seien die Container "stichprobenweise" durchleuchtet worden, von nun an erfolge dies bei jedem einzelnen Transport, sagte ein Sprecher der Zollbehörden in Karachi am Freitag. So solle sichergestellt werden, dass der Inhalt der Konvois den Richtlinien des pakistanischen Parlaments entspreche. Diese verbieten beispielsweise den Transport von Waffen und Munition.

