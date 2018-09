Stuttgart (dpa) - Entscheidung im Prozess um den Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback vor 35 Jahren: Das Oberlandesgericht Stuttgart verkündet heute sein Urteil gegen die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker. Die Bundesanwaltschaft hatte viereinhalb Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord gefordert. Becker habe eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für das Attentat gespielt. Die Angeklagte hatte in einer Erklärung vor Gericht jede Beteiligung an dem Anschlag bestritten. Beckers Verteidiger fordern einen Freispruch für die 59-Jährige.

