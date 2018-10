Saint-Quentin (SID) - Der siebenmalige Tour-Sieger Lance Armstrong hat via Twitter auf die neusten Dopingvorwürfe gegen ihn reagiert. "Es geht nicht darum, dass die USADA den Radsport sauber machen will. Es geht eher um eine selektive Strafverfolgung. Das riecht nach Rache", twitterte Armstrong.

Dessen ehemalige Team-Gefährten George Hincapie (BMC), Levi Leipheimer (QuickStep), David Zabriskie und Christian Vande Velde (beide Garmin) hatten laut einem Zeitungsbericht bei der US-Anti-Doping-Agentur USADA eine umfassende Dopingbeichte abgelegt und als Kronzeugen ihren einstigen Kapitän Armstrong schwer belastet. Die New York Times hat den entsprechenden Bericht der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf vom Donnerstag mit eigenen Quellen inzwischen bestätigt.

Im Gegenzug für die Aussagen soll es die USADA bei sechsmonatigen Sperren für das Fahrer-Quartett belassen, welche sie erst nach Saisonende verbüßen müssen. Damit könnten sie die Tour zu Ende fahren und auch an der Vuelta sowie der WM im September teilnehmen. "Komm und erzähl der USADA genau, was sie hören will im Austausch für Immunität, Anonymität und die Gelegenheit, das größte Radsportrennen fortzusetzen", twitterte Armstrong, stellte aber klar: "Die betroffenen Fahrer sind auch Opfer der USADA und ihrer Methoden."

Die USADA hatte den Anfang 2011 endgültg zurückgetretenen Armstrong Mitte Juni formal des Dopings angeklagt. Die Agentur stützt sich auf zehn Zeugen, zu denen auch Armstrongs einstige Helfer Tyler Hamilton und Floyd Landis zählen. Bei einer Verurteilung droht dem 40-Jährigen neben einer lebenslangen Sperre auch die Aberkennung seiner Titel.