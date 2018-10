Moskau (AFP) Russland hat die Kritik von US-Außenministerin Hillary Clinton an der Haltung Moskaus im Syrien-Konflikt als nicht gerechtfertigt zurückgewiesen. "Diese Erklärung ist unangebracht", sagte der stellvertretende russische Außenminister Gennadi Gatilow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax am Freitag. Clinton hatte Moskau zuvor bei der Syrien-Konferenz in Paris vorgeworfen, Fortschritte in Syrien zu blockieren. Clintons Äußerungen widersprächen dem in Genf vereinbarten internationalen Plan für eine Beilegung der Krise in Syrien, sagte Gatilow laut Interfax.

