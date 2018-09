Sydney (SID) - Hockey-Weltmeister Australien muss bei den Olympischen Spielen in London auf Starstürmer Des Abbott verzichten. Das gab der australische Verband am Freitag bekannt. Abbott fällt aufgrund einer Knieverletzung aus. Als Ersatz rückte Russell Ford in den London-Kader.

"Des ist immer gesetzt. Wenn er auf der Höhe ist, ist er einer der brillantesten Spieler der Welt", sagte Trainer Ric Charlesworth. Die "Kookaburras" werden ebenso wie Peking-Sieger Deutschland als heißer Favorit auf die Goldmedaille gehandelt. Ein Aufeinandertreffen der beiden Hockey-Großmächte findet frühestens im Halbfinale statt.