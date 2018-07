Düsseldorf (SID) - Mindestens 45.000 Gäste erwarten das Deutsche Haus und das deutsche Fanfest während Olympia und den Paralympics in London. Dies wurde drei Wochen vor dem Auftakt der 30. Olympischen Sommerspiele an der Themse in Düsseldorf bekannt gegeben, wo die Messe Düsseldorf ihre Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) sowie der Deutschen Sport-Marketing (DSM) bis 2016 verlängerte.

Vom 26. Juli bis 11. August werden im Deutschen Haus, einer Kommunikationsplattform für Athleten, Betreuer, Sponsoren, Politik und Medien, täglich 1000 Gäste erwartet, bei den Paralympics täglich 350. Sogar 1500 bis 2000 werden es täglich sein beim ersten Fan-Fest sein, das erstmals durch DOSB-Partner DSM organisiert wird.