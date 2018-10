London (dpa) - Roger Federer steht in Wimbledon vor seinem siebten Rekord-Titel und der Rückkehr auf den Tennis-Thron. Der 30-jährige Schweizer besiegte im Giganten-Halbfinalduell mit einer mutigen Vorstellung den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Novak Djokovic mit 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Mit seinem siebten Wimbledon-Triumph würde Federer die Bestmarke von Pete Sampras einstellen - und erstmals seit Mai 2010 wieder die Spitze im ATP-Ranking übernehmen. Gestoppt werden könnte er nun nur noch vom britischen Hoffnungsträger Andy Murray oder dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Die beiden tragen das zweite Semifinale aus.

Unter dem geschlossenen Centre-Court-Dach im verregneten Londoner Südwesten standen sich zwei Kontrahenten auf Augenhöhe gegenüber. Zwar ging Federer noch mit einer 14:12-Bilanz gegen Djokovic in die Partie, von den vorigen fünf Grand-Slam-Halbfinals gegen den Serben hatte der 16-fache Grand-Slam-Rekordchampion aber vier verloren.

In dem mit Spannung erwarteten ersten Rasen-Aufeinandertreffen der beiden erwischte Federer den besseren Start. Der Routinier setzte von Beginn an auf Attacke als Taktik - das, was er gegen Djokovic machen muss - und konnte so den Branchenprimus im ersten Satz überrumpeln. Das Break zum 4:2 hielt er zum Gewinn des ersten Satzes.

Der zweite Durchgang allerdings ging ähnlich schnell an Djokovic, der aufblitzen ließ, weshalb er drei der vorigen vier Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Ein frühes Break zum 2:0 reichte ihm.

Richtig hochklassig wurde die Partie dann im dritten Satz - Federer zeigte imposante Entschlossenheit und ein wie verwandeltes Nervenkostüm im Vergleich zu seiner French-Open-Halbfinalpleite gegen den Serben. Bei 4:4 wehrte er selbst einen Breakball ab und nahm dann Djokovic den Aufschlag ab, um sich Satz drei zu holen.

Im vierten Satz wirkte der sonst so unbändige Kampfgeist von Djokovic gebrochen. Federer machte ein schnelles Break zum 2:0 und verwandelte schließlich nach 2:19 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball. In dieser Verfassung scheint Federer in seinem 24. Grand-Slam-Finale kaum schlagbar zu sein. Es ist überhaupt seine erste Endspielteilnahme bei einem der vier «Majors» seit den French Open in Paris 2011. Auf seinen letzten Grand-Slam-Titel wartet er seit den Australian Open 2010 und auf einen Wimbledon-Triumph gar schon seit dem Jahr 2009.