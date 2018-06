Basel (dpa) - Noch nicht geboren, aber schon Unfallverursacher: Ein ungeborenes Baby hat in der Schweiz seiner werdenden Mutter beim Autofahren so heftig gegen den Bauch getreten, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto krachte gegen einen Stromkasten, überschlug sich und schleuderte dann gegen einen Gartenzaun. Laut Polizei kamen Mutter und Kind bei dem Unfall in Allschwil bei Basel glimpflich davon. Die Frau habe lediglich leichte Verletzungen erlitten. Das Auto aber sei nur noch Schrott.

