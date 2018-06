New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat eine Verkleinerung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Syrien ins Gespräch gebracht. Die Überwachung der Waffenruhe im Land sollte nicht mehr im Mittelpunkt stehen, empfahl Ban in einem am Freitag in New York veröffentlichen Bericht. Stattdessen müsse mehr Augenmerk auf politische Bemühungen zur Lösung des Konflikts gelegt werden. Der UN-Sicherheitsrat muss bis 20. Juli über die Zukunft der Mission entscheiden. Dann läuft das Mandat für die Blauhelme aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.