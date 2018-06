Los Angeles (AFP) Die Einwohner in und um Los Angeles entscheiden im November über die Einführung einer Kondompflicht in der Porno-Industrie. Anti-Aids-Aktivisten vermeldeten am Donnerstag (Ortszeit) in der US-Filmmetropole, dass sie ausreichend Unterschriften für ein Referendum gesammelt haben. Los Angeles County gilt als Heimstatt der US-Porno-Industrie, die sich insbesondere im San Fernando Valley, nördlich der Stadt Los Angeles angesiedelt hat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.